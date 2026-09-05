Josemaría y González remontan un 0-5; Nieto y Yanguas, en su segunda final en dos semanas

Claudia Fernandez y Martina Calvo, campeonas del P1 de Londres, ganaban 5-0 en el tercer set a Josemaría y González (y llegaron a tener tres bolas de partido con 5-3) y estaban a solo un juego de alcanzar su tercera final en tres torneos jugados como pareja.

Pero Paula Josemaría y Bea Gonzalez, las cabezas de serie número 2, no se resignaron, ganaron siete juegos consecutivos en una de las mayores remontadas de las últimas temporadas para meterse en la final del Comunidad de Madrid P1 contra Delfi Brea y Gemma Triay, que en la primera semifinal habían derrotado por 6-2 y 6-4 a Ari Sánchez y Andrea Ustero. La final femenina en el Movistar Arena comenzará a las 16.00.

Tras el homenaje a Ale Salazar, llegará el turno de la lucha por el título masculino: no antes de las 17.45 entre las parejas número 2 y 5.

Fede Chingotto y Ale Galán se impusieron por 6-3 y 6-4 a Íñigo Jofre y Jairo Bautista y jugarán por su séptimo título de la temporada ante Coki Nieto y Mike Yanguas, que tras volver a jugar juntos han alcanzado su segunda final en dos semanas, después de la disputada en el FIP Gold de Belgrado.

En Madrid, Nieto y Yanguas se impusieron por 6-4 y 7-6 a Gonza Alfonso y Tino Libaak. El año pasado, Coki Nieto y Mike Yanguas disputaron doce semifinales y las perdieron todas. Ahora llevan dos finales seguidas.