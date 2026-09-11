Las entradas de la semifinal Zverev-Khachanov se desploman hasta los 30 dólares

Zverev, número 2 del mundo, y Khachanov (n.50) se enfrentarán en la primera semifinal, durante la sesión de tarde, mientras que los estadounidenses Ben Shelton (n.9) y Frances Tiafoe (n.12) lo harán en la noche.

Khachanov es el quinto semifinalista masculino con peor ranking de la historia del Abierto de Estados Unidos.

A tres horas de esa primera semifinal, la entradas más baratas se pueden obtener por unos 30 dólares en Ticketmaster, el mismo precio que una entrada oficial al recinto, que permite acceder al complejo pero no al partido.

De acuerdo al portal SeatData.io, que monitoriza los precios día a día, cuando comenzó el torneo, el 30 de agosto, las entradas para la sesión que han acabado ocupando Zverev y Khachanov estaban por encima de los 240 dólares.

En contraste, las entradas para el duelo entre Tiafoe y Shelton resisten mejor, aunque también han bajado hasta un mínimo de 262 dólares, frente a los 370 dólares por los que se vendían hace dos semanas.

La baja del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, así como la eliminación temprana del serbio Novak Djokovic o el adiós del español Carlos Alcaraz en cuartos de final han contribuido a enfriar el interés del público.