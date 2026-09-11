Siniakova y Townsend completan juntas el 'Grand Slam' con el título en Nueva York

Siniakova y Townsend remontaron a la pareja estadounidense formada por Ashlyn Krueger y Robin Montgomery por 5-7, 6-0 y 6-2 en 1 hora y 53 minutos.

Es el cuarto 'grande' para Siniakova y Townsend como pareja, que empezaron a jugar juntas en 2024 y que ese mismo año ganaron en Wimbledon, en 2025 en Australia y este 2026 en Roland Garros, completando así el 'Grand Slam' con el título en Nueva York.

Para Siniakova, sin embargo, es su duodécimo grande, ya que ganó otros siete junto a su compatriota Barbora Krejcikova y un Roland Garros con la estadounidense Coco Gauff.

Siniakova tiene en sus vitrinas cuatro títulos en París, tres en Melbourne y Londres y dos en Nueva York.