Facundo Díaz y el serbio Lajovic disputarán la final de la Copa Sevilla

Jaume Munar, primer cabeza de serie, rompió el saque del tercer preclasificado, Facundo Díaz Acosta, en el primer turno y mantuvo su dominio hasta el 4-6 y 'break' a favor en el segundo set (1-2), momento en el cual reaccionó el argentino con la conquista de cuatro juegos consecutivos para embolsarse seguidamente la manga (6-3).

La única oportunidad de ruptura del set definitivo la tuvo eMunar en el duodécimo juego, y era también bola de partido que el Díaz Acosta salvó gracias un buen 'drive' que preludió un tie-break en el que el zurdo bonaerense arrasó al mallorquín (7-1), muy fatigado por un partido que se fue casi a las tres horas de duración.

Esta derrota impedirá que Jaume Munar dispute su segunda final en el RCT Betis, tras la perdida en 2019 frente a Alejandro Davidovich, y permitirá a Facundo Díaz luchar por un título que ya posee en la modalidad de dobles, pues fue campeón de este torneo en 2022 formando dupla con su compatriota Román Andrés Burruchaga.

El adversario de Díaz Acosta en el partido definitivo (domingo, 19:30 horas) será el veterano serbio Dusan Lajovic, que no tuvo problemas para desembarazarse del catalán Max Alcalá, a quien rompió el servicio en la única bola de 'break' de todo el primer set, en el séptimo juego, que se embolsó por 6-3.

En la segunda manga, el balcánico de 36 años siguió exhibiendo toda la clase de quien ha estado entre los 25 mejores del mundo y volvió a quebrar de inicio el saque de Alcalá, quien tras entregar el tercer juego abandonó el encuentro lesionado y visiblemente compungido.