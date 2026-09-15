Ferrero avanza su regreso al circuito ATP pero no desvela a qué jugador entrenará

"Este año (estoy) tranquilo, con la familia, dedicándome a los niños que me juegan al fútbol en vez de al tenis. Un poco de calma y preparando lo que viene el año que viene. Todavía no lo puedo revelar, creo que vuelvo al circuito pero no puedo decir con quién", señaló en una entrevista con Movistar Plus Deportes en la previa del encuentro entre el Elche y el Real Madrid.

En diciembre de 2025, Alcaraz anunció que tras siete años Juan Carlos Ferrero dejaría de ser su entrenador. El alicantino admitió que la habría gustado seguir junto al tenista murciano tras haberle guiado a la élite del tenis Mundial.