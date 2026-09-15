Jack Draper se pierde el resto de la temporada

Ganador de Indian Wells el año pasado y finalista de Madrid, el británico, que llegó a ser número cuatro del mundo en junio de 2025, sólo ha podido jugar siete torneos desde agosto del año pasado.

En este 2026, sólo ha podido ganar ocho encuentros y, tras saltarse Wimbledon y el US Open, ha caído más allá del puesto 150 del ranking.

"Me voy a tomar este tiempo para reiniciar y para sanar, para que cuando pueda volver sepa que estoy al 100 %. El tenis es mi pasión y quiero que cuando vuelva a jugar no haya nada que me pueda frenar", confirmó el tenista en sus redes sociales.

La mala noticia para el británico es que, al haber disputado los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati hace unas semanas, en caso de volver en enero no podría disponer del ranking protegido, ya que este requiere seis meses de ausencia en el circuito. Por lo tanto, Draper tendrá que recurrir a las fases previas o a las invitaciones para poder acceder a los cuadros finales de los mejores torneos.