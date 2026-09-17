La tenista filipina Eala jugará los Juegos Asiáticos pese a la posible sanción de la WTA

"Alex jugará definitivamente en los Juegos Asiáticos, sin importar la decisión de la WTA", declaró la directora ejecutiva de la Asociación Filipina de Tenis (PHILTA), Tonette Mendoza, en un comunicado el pasado martes, donde explicó que la Asociación ya había pedido al circuito no sancionar a la jugadora por renunciar al torneo para representar a su país.

Eala, considerada como el nuevo icono del tenis filipino, rechazó participar en el Abierto de China, torneo WTA 1000 de carácter obligatorio, para disputar la cita de Nagoya junto al resto de la delegación filipina. Este torneo arrancará el 27 de septiembre y se prolongará hasta el 3 de octubre, una semana después del inicio oficial de los Juegos.

Sobre la petición de exención, la PHILTA continúa sin "recibir ninguna respuesta", afirmó Mendoza, que evitó hacer comparaciones con casos similares como el de la indonesia Janice Tjen, a quien la WTA negó una exención similar.

La jugadora, de 21 años, podría enfrentarse a una multa de hasta 10.000 dólares por no presentarse a la competición en Pekín, según el reglamento de la WTA, además de una penalización en el ranking, donde actualmente ocupa el puesto 18.

Por su parte, el Comité Olímpico de Filipinas (POC) se sumó a la apelación ante la WTA. "Nuestras banderas están izadas y nuestros atletas listos", declaró este jueves en un comunicado, tras asistir a la ceremonia de izado de bandera de la competición.

Tras su victoria en el Abierto de Washington el pasado agosto, la tenista de "calcetines con volantes y mejillas regordetas", como ella misma se describió en una ocasión, se ha ganado el apoyo de miles de filipinos, un país que tradicionalmente no ha estado muy vinculado a este deporte de raqueta, pero que con el auge de Eala empieza a despuntar.

La XX edición de los Juegos Asiáticos se disputará del 19 de septiembre al 4 de octubre, mientras el Abierto de China 2026 se jugará del 30 de septiembre al 11 de octubre.