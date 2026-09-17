Zverev, Shelton, Auger Aliassime y Jódar, dirección Bolonia

Chile-España, Alemania-Croacia, Gran Bretaña-Ecuador, Austria-Bélgica, República Corea-India, República Checa-Estados Unidos y Canadá-Francia son las siete eliminatorias que se jugarán entre el viernes y el domingo y de donde saldrán los siete vencedores que se unirán a la vigente campeona de la competición, Italia, para la fase final prevista en la ciudad italiana en noviembre.

A lo largo de dos días, con un equipo anfitrión y otro visitante, al mejor de cinco partidos, se definirá cada serie. Los vencedores avanzan a la final entre ocho y los perdedores tendrán que jugar la primera ronda de clasificación de 2027 con los ganadores de las eliminatorias del Grupo Mundial 1 que también se efectuarán este fin de semana.

Francia y España aspiran a jugar las Finales por séptima vez, es decir, jugar todas las fases finales desde que la competición adquirió este formato en 2019. Estados Unidos, con 32 títulos, Francia y Gran Bretaña con diez, España, con seis, República Checa y Alemania, tres, Croacia, con dos y Canadá, en 2022, son los equipos que en alguna ocasión han sido campeones del torneo.

Chile, rival de España, acumula doce victorias consecutivas como local. Su última derrota fue ante italia en el Grupo Mundial hace quince años. Rafa Jódar es uno de los once jugadores que podrían debutar este fin de semana junto a su compatriota Daniel Mérida, Duncan Chan y Keegan Rice, de Canadá, Manas Dhamne, de India, Neil Oberleitner y Joel Schwaerzler, de Austria, Gauthier Onclin de Bélgica, Tobi Samuel de Gran Bretaña, Learner Tien de Estados Unidos, y Ángel Véliz, de Ecuador.

El cartel de la fase final de la Copa Davis tendrá por primera vez una nación asiática desde que existe el formato actual. Saldrá del duelo entre Corea del Sur e India.

. Chile Ranking: Nº 14 Mejor resultado: Subcampeón (1976)

Capitán: Nicolás Massú

Equipo: Alejandro Tabilo, Cristian Garin, Tomás Barrios Vera, Matías Soto

. España Ranking: Nº 2 Mejor resultado: Campeón (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019)

Equipo: Rafael Jódar, Daniel Mérida, Jaume Munar, Martín Landaluce, Pedro Martínez

. Alemania Ranking: Nº 3 Mejor resultado: Campeón (1988, 1989, 1993)

Equipo: Alexander Zverev, Yannick Hanfmann, Tim Pütz, Kevin Krawietz

. Croacia Ranking: Nº 15 Mejor resultado: Campeón (2005, 2018)

Capitán: Ivan Dodig Equipo: Marin Cilic, Dino Prizmic, Mate Pavic, Nikola Mektic

. Gran Bretaña Ranking: Nº 13 Mejor resultado: Campeón (1903-1906, 1912, 1933-1936, 2015)

Equipo: Cameron Norrie, Arthur Fery, Toby Samuel, Henry Patten, Lloyd Glasspool

. Ecuador Ranking: Nº 23 Mejor resultado: Cuartos de final (1985)

Equipo: Andrés Andrade, Álvaro Guillén Meza, Ángel Veliz, Gonzalo Escobar, Diego Hidalgo

. Austria Ranking: Nº 9 Mejor resultado: Semifinalista (1990)

Equipo: Jurij Rodionov, Joel Schwaerzler, Lukas Neumayer, Lucas Miedler

. Bélgica Ranking: Nº 4 Mejor resultado: Subcampeón (1904, 2015, 2017)

Equipo: Zizou Bergs, Gauthier Onclin, Kimmer Coppejans, Sander Gille, Joran Vliegen

. Corea del Sur Ranking: Nº 16 Mejor resultado: Octavos de final (1981, 1987, 2008)

Capitán: Chung Jong-Sam Equipo: Kwon Soonwoo, Chung Hyeon, Park Uisung, Nam Ji-Sung, Hong Seongchan

. India Ranking: Nº 19 Mejor resultado: Subcampeón (1966, 1974, 1987)

Capitán: Rohit Rajpal Equipo: Sumit Nagal, Manas Dhamne, Dhakshineswar Suresh, Yuki Bhambri, Sriram Balaji

. República Checa Ranking: Nº 7 Mejor resultado: Campeón (1912, 1913, 1980)

Capitán: Tomáš Berdych

Equipo: Jiri Lehecka, Jakub Mensík, Vít Kopriva, Patrik Rikl, Adam Pavlasek

. Estados Unidos Ranking: Nº 5 Mejor resultado: 32 títulos de campeón, el más reciente en 2007

Equipo: Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul, Ethan Quinn, Christian Harrison

. Canadá Ranking: Nº 12 Mejor resultado: Campeón (2022)

Equipo: Félix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo, Liam Draxl, Duncan Chan

. Francia Ranking: Nº 6 Mejor resultado: Campeón (1927-1932, 1991, 1996, 2001, 2017)

Equipo: Arthur Rinderknech, Luca Van Assche, Quentin Halys, Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert.