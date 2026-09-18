Aguilar y Roncadelli ganan sus respectivos juegos y Uruguay se pone 2-0 ante Estonia

En el primer juego de la jornada, Aguilar (389 en el ránking de la ATP) se impuso por 6-2 y 6-1 a Markus Molder (844 ATP).

En el segundo partido, Roncadelli (261 ATP) derrotó a Kristjan Tamm (1.095 ATP) por 6-4 y 6-2.

Con estos resultados, el conjunto sudamericano quedó a solo una victoria de ganar la serie y la buscará en alguno de los tres partidos que se disputarán este sábado en el Círculo de Tenis de Montevideo.

El segundo día comenzará con el duelo de dobles, en el que el capitán y jugador de Uruguay Behar (94 de el ránking de dobles de la ATP) junto a Roncadelli se medirán con Molder y Kristjan Tamm.

Además de este juego, también se llevarán a cabo los que enfrentarán a Roncadelli con Molder y a Aguilar con Oliver Ojakaar (1.115 de la ATP).

El jueves, luego del sorteo de los encuentros de la serie que se disputa en el Círculo de Tenis de Montevideo, Ariel Behar, capitán del equipo uruguayo, dijo a la Agencia EFE que da por descontado que los jugadores charrúas darán el 100 x 100 durante todos los partidos.

"Eso es primero y principal. Me encantaría que el resultado sea ideal y que se gane la serie, pero no depende solamente de nosotros, porque jugamos contra rivales que tienen buen nivel y que también vinieron a ganar", indicó.

"El objetivo que tenemos es ganar esta serie, volver al Grupo Mundial 1. Hay que ir paso a paso", concluyó Behar.