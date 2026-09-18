Heide vence a Wawrinka y coloca a Brasil con dos puntos de ventaja sobre Suiza

Heide, el número 123 en la clasificación de la ATP, necesitó de 2 horas y 37 minutos para imponerse de remontada a Wawrinka (134 ATP), de 41 años, ex número tres del mundo y vencedor de tres Grand Slams, que está disputando su última competición en Copa Davis.

En el primer partido de este viernes, João Fonseca, número uno de Brasil y 29 en la clasificación de la ATP, se impuso también por 2-1 (4-6, 6-3 y 6-2) al suizo Dominic Stricker (262 ATP) igualmente con una gran remontada.

Fonseca, de 20 años y que ya cuenta con cinco victorias en siete partidos de Copa Davis, venció en su primer partido tras estar cerca de un mes parado por una lesión.

La disputa prosigue el sábado con el partido de dobles entre los brasileños Rafael Matos y Orlando Luz y los suizos Dominic Stricker y Jakub Paul. En caso de victoria de los locales por parejas, Brasil avanza a la siguiente ronda.

El mismo sábado y tras el partido de dobles, en caso de que sea necesario, Fonseca enfrenta a Wawrinka y Heide a Stricker en sencillos.

Brasil, que vuelve a actuar como anfitrión en la Copa Davis tras tres años compitiendo en el exterior, escogió para enfrentar a Suiza la cancha cubierta de piso duro del gimnasio Farmasi Arena de Río de Janeiro.

El vencedor del duelo entre Brasil y Suiza garantiza un cupo en la primera ronda del clasificatorio para la Final entre Ocho de la Copa Davis que se disputará en Bolonia (Italia) en 2027.