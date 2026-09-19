Brasil se impone a Suiza y se clasifica para la siguiente ronda de la Copa Davis

Luz y Matos se impusieron por 7-6 (7-1) y 6-2 en un encuentro que duró una hora y 47 minutos y se celebró en Río de Janeiro.

El partido fue muy equilibrado en el primer set, que se tuvo que definir en el 'tie break', pero ya en el segundo los brasileños hicieron valer su experiencia en dobles y su condición de anfitriones para sellar el resultado a su favor.

El viernes, Jõao Fonseca (29 ATP), la estrella del tenis brasileño, venció por 2-1 (4-6, 6-3 y 6-2) a Stricker (262 ATP), después de remontar un primer set en contra y consiguió el primer punto de Brasil.

Acto seguido, Gustavo Heide (123 ATP) también se impuso al veterano Stanislas Wawrinka (134 ATP) por 2-1 (4-6, 7-6 (7-4), 6-4), tras otra remontada.

Brasil, que vuelve a actuar como anfitrión en la Copa Davis tras tres años compitiendo en el exterior, escogió para enfrentar a Suiza la cancha cubierta de piso duro del gimnasio Farmasi Arena en la ciudad carioca.

El equipo brasileño liderado por Fonseca tendrá que ganar otras dos disputas eliminatorias para garantizarse un hueco en la fase decisiva de la Davis, en la que participan ocho países y que se celebrará en Bolonia (Italia) en 2027.