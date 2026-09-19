Canadá toma ventaja de 2-0 ante Francia en la Copa Davis

Liam Draxl, número 205 de la clasificación mundial, protagonizó la gran sorpresa de la jornada al derrotar por 6-2 y 7-5 al francés Arthur Rinderknech, número 32 del mundo.

Draxl, que disputaba su primer partido contra un jugador situado entre los 50 primeros de la ATP, rompió tres veces el servicio de Rinderknech y salvó las tres oportunidades de rotura de las que dispuso el francés para dar a Canadá el primer punto de la eliminatoria.

Posteriormente, Félix Auger-Aliassime, número cinco mundial y natural de Quebec, amplió la ventaja canadiense al imponerse a Quentin Halys por 7-6 (5), 4-6 y 6-3 en un partido mucho más disputado.

El 2-0 deja a Canadá a una sola victoria de conseguir el pase a la Final 8, que se disputará en Bolonia (Italia) del 24 al 29 de noviembre.

La eliminatoria continuará este sábado con el partido de dobles, para el que Canadá ha designado a Auger-Aliassime y Duncan Chan frente a Benjamin Bonzi y Pierre-Hugues Herbert.

Si Francia logra prolongar la serie, Auger-Aliassime se enfrentará posteriormente a Rinderknech y Draxl a Halys en los partidos individuales inversos.

La ciudad de Quebec acoge una eliminatoria de Copa Davis por primera vez desde 1974, cuando Canadá perdió por 4-1 ante México.