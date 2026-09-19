Corea del Sur, primer equipo asiático en meterse en la fase final

Soon-woo Kwon, 157 del mundo, venció este sábado a Sumit Nagal (247) con absoluta facilidad, por 6-1 y 6-2, en una hora y nueve minutos de partido y certificó el tercer y definitivo punto para la escuadra surcoreana.

El viernes el equipo asiático protagonizó dos remontadas para encarrilar la eliminatoria en el Olympic Park Tennis Center de Seúl. Soon-woo Kwon venció a Dhakshineswar Sureh por 3-6, 6-3 y 6-4, y Hyeon Chung a Nagal por 2-6, 6-4 y 7-5.

Así, Corea del Sur estará en la fase final que tendrá lugar del 24 al 28 de noviembre en el SuperTennis Arena de Bolonia.

Previamente, India había alargado la confrontación al imponerse en el partido de dobles. N Sriram Balaji y Suresh vencieron a Jisung Nam y Ulsung Park por 6-3, 3-6 y 6-3.