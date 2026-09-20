Canadá derrota a Francia y se clasifica para la fase final de la Copa Davis

Auger-Aliassime, número cinco del mundo, tuvo que remontar para imponerse al francés por 4-6, 7-6(4) y 6-4 y asegurar la presencia de Canadá en la Final 8, que se disputará en Bolonia (Italia) del 24 al 29 de noviembre.

Canadá había llegado a la segunda jornada con una ventaja de 2-0 gracias a las victorias conseguidas el viernes por Liam Draxl y el propio Auger-Aliassime.

Draxl derrotó a Rinderknech por 6-2 y 7-5, mientras que Auger-Aliassime superó a Quentin Halys por 7-6(5), 4-6 y 6-3.

Francia aplazó inicialmente su eliminación este sábado con su victoria en el partido de dobles, en el que Benjamin Bonzi y Pierre-Hugues Herbert derrotaron por 7-6(4) y 6-3 a Auger-Aliassime y Duncan Chan.

Pero Auger-Aliassime volvió poco después a la pista para disputar el duelo entre los números uno de ambos equipos y cerró la eliminatoria con su victoria sobre Rinderknech.

Canadá, que llegaba a la eliminatoria como número 12 de la clasificación de naciones de la Copa Davis frente al sexto puesto de Francia, consiguió además su primera victoria ante el equipo francés después de cinco enfrentamientos entre ambos países.

Será la sexta presencia de Canadá en la fase final de la Copa Davis. El equipo norteamericano había alcanzado esa instancia por última vez en 2024 y se proclamó campeón de la competición en 2022, cuando derrotó a Australia por 2-0 en la final.