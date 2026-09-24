Tenis
24 de septiembre de 2026 a la - 09:45

Zhang Shuai arrolla a Cocciaretto en los cuartos de la Billie Jean King y pone 1-0 a China

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Redacción deportes, 24 sep (EFE).-La china Zhang Shuai derrotó este jueves a la italiana Elisabetta Cocciaretto por 6-0 y 6-2 en una hora y dio a China el primer punto de la eliminatoria de cuartos de final de la Billie Jean King Cup ante Italia, vigente campeona.

Por EFE
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Zhang, número 54 de la clasificación, se impuso a Cocciaretto, número 67, en el primer individual, disputado en Shenzhen, sobre pista dura cubierta.

La china convirtió cinco de los siete break points que dispuso, salvó los seis que tuvo la italiana y firmó seis saques directos, por ninguno de su rival.

Con el 1-0, China queda a un punto de las semifinales. En el segundo individual se miden la italiana Jasmine Paolini, número 20 del mundo, y la china Zheng Qinwen, número 52.

Si Paolini iguala la eliminatoria, el pase a semifinales se decidirá en el dobles entre las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini y las chinas Guo Hanyu y Zhang Shuai.