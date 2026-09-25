Alcaraz y sus consejos en pista: "A veces parece que hablo mucho"

El murciano estuvo muy activo en todos los partidos del equipo europeo, que se marchó con ventaja de 3-1 de la primera jornada de la Laver Cup, dando consejos a sus compañeros y cerrando la jornada con una victoria en el dobles junto a Jakub Mensik.

"Disfruto dando consejos, a veces parece que hablo mucho y no sé si ayudo a mi compañero, pero doy lo mejor de mí mismo. Trato de decir las cosas que veo desde fuera de la pista. A veces puedes ver las coxas más claras. Me encanta eso. Me gusta dar mi opinión sobre cómo veo las cosas en la pista y ojalá poder ayudar con ello a mis compañeros", comentó Alcaraz en rueda de prensa.

Sobre la modalidad del dobles, en la que cada vez se encuentra más cómodo, Alcaraz dijo que ojalá pueda jugar más en el futuro.

"Desearía jugar más dobles durante el año. Es difícil, porque el calendario del individual es muy demandante física y mentalmente. Trato de aprovechar el máximo el tiempo entre partidos para poder descansar y si juego dobles no voy a tener tanto tiempo y voy ya poner el cuerpo bajo más presión. Me lo paso muy bien en el dobles y ojalá estar mejor físicamente para poder jugar más", dijo el murciano.