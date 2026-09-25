El chileno Tabilo cae en octavos de final del Torneo de Chengdú

El actual número 32 del mundo reapareció después de su derrota hace unos días ante el español Daniel Mérida en la Copa Davis, pero no pudo mejorar sensaciones en terreno asiático y perdió en un torneo que superó la hora y media de duración.

Dos rupturas de saque de Mannarino, que no cedió ni uno solo de sus servicios, fueron definitivos para decantar el encuentro a su favor.

Tabilo, tercer favorito del cuadro, dispuso de hasta dos bolas de 'break' a su favor en el segundo set, pero no pudo convertirlas.

Ahora, el francés, en el puesto 78 del ranking mundial, se medirá en cuartos de final al canadiense Denis Shapovalov, séptimo cabeza de serie del torneo.