Ruud remonta a Cerúndolo y pone con ventaja a Europa

Ruud, alentado en la pista por su compañero de equipo Carlos Alcaraz, tardó dos horas y nueve minutos en superar al argentino, con el que había perdido tres de las cuatro veces que se habían enfrentado.
Europa, capitaneada por el francés Yannick Noah, toma ventaja en el duelo que se disputa este fin de semana en el O2 Arena de Londres.
A continuación, el checo Jakub Mensik se enfrenta al estadounidense Brandon Nakashima y después el español Rafa Jódar con el kazajo Alexander Bublik.
En dobles entrará en acción Carlos Alcaraz junto a Mensik para enfrentarse, en el duelo de cierre de la sesión, a Bublik y el estadounidense Taylor Fritz.