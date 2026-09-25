Ruud remonta a Cerúndolo y pone con ventaja a Europa

Ruud remonta a Cerúndolo y pone con ventaja a Europa

Redacción deportes, 25 sep (EFE).- El noruego Casper Ruud ganó en tres sets al argentino Francisco Cerúndolo, por 6-7 (4), 6-4 y 10-8, y puso por delante al equipo Europeo ante el Resto del Mundo, en el primer partido de la Copa Laver que comenzó este viernes en Londres.