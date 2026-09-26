El paraguayo Vallejo cae en octavos ante el hongkonés Wong que jugará con Medvedev

Era un encuentro inédito a nivel profesional. Vallejo, número 58 del mundo, llegaba a la gira asiática tras caer en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos y jugar tres partidos (uno de ellos, de dobles) en Copa Davis ante Perú. En su debut en Hangzhou, sufrió para superar en tres sets (6-1, 6-7(4) y 6-4) al chino Jie Cui, 456 del 'ranking' ATP.

En cambio, Coleman Wong, quien también había caído en la primera ronda del 'US Open', superó en su debut en Hangzhou con más comodidad (6-4, 6-4) al también chino Zhizhen Zhang. La pista dura beneficia las características del tenista de Hong Kong, que aprovecha la velocidad de los intercambios y de sus saques.

En el primer set, no hubo ningún punto de rotura hasta el 6-6, por lo que la manga debió llegar al 'tie break'. Ahí Wong se mostró más solido y se adjudicó la primera manga.

En el siguiente, Vallejo se rehizo y rompió el saque de su rival con empate 4-4, llevando el duelo al tercero y definitivo.

En el tercero, Wong se fue hasta los 31 puntos ganados en un partido que superó las dos horas y medias de duración y avanzó a la siguiente ronda del torneo.

Su rival en cuartos de final será el ruso Daniil Medvedev, sexto en el 'ranking' ATP y primer cabeza de serie, que se impuso en octavos al francés Valentin Royer, número 104 del mundo. A Medvedev se le complicó el primer set, que llegó hasta el 'tie break', pero cerró la segunda manga por la vía rápida (7-6, 6-3).