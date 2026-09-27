Davidovich supera a Muller y se medirá en semifinales a Basilashvili

Davidovich, 29 del ránking ATP, fue muy superior a su rival desde el principio. Prueba de ello es que el primer set solo duró 25 minutos, cediendo solo un juego y rompiendo en varias ocasiones el saque del francés.

El andaluz alcanzó un 80% de acierto en puntos ganados del primer servicio y un 81% en el segundo, unos números muy superiores a los que registró el francés, que ocupa el puesto 135 del ránking.

Davidovich se medirá en semifinales al georgiano Nikoloz Basilashvili, 145 del ránking ATP, que se deshizo en cuartos del estadounidense Jenson Brooksby, por 4-6 y 6-7 (7).