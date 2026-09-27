Jódar: "Si Carlos y yo estamos juntos en la Davis será fantástico"

El jugador madrileño conquistó este domingo la Copa Laver junto al equipo europeo, tras ganar un partido el viernes frente a Alexander Bublik, y después atendió a los medios españoles en Londres para desgranar el fin de semana y, sobre todo, lo que viene por delante, con la Copa Davis como colofón de la temporada.

"Es una motivación extra. Va a ser el último torneo de este primer año. Va a ser un torneo muy especial si el capitán confía en mí y me llama para ir a Bolonia. Yo estaré disponible. Si Carlos también viene... Tenemos un gran equipo. Tenemos una gran relación. Es un objetivo que si nos lo proponemos, lo podemos conseguir", declaró el madrileño, que además habló de cómo este fin de semana ha servido para estrechar relaciones con Alcaraz.

"Sí, Carlos es una gran persona. Fuera de la pista es muy cercano y muy amigable, muy fácil de hablar con él. Me he sentido muy bien con él esta semana y si estamos juntos en la Davis sería fantástico", admitió.

Jódar, que jugará ahora en Tokio y después el Masters 1000 de Shanghái, está a un paso de irrumpir en el top 10 por primera vez en su carrera deportiva, pero no quiere que este logro le despiste en este tramo final de la campaña.

"No, no debe ser un objetivo. Lo principal es acabar bien el año, Ha sido un gran año, me han ido muy bien las cosas. Estoy muy agradecido de las oportunidades que he tenido, quedan unos dos o tres meses para terminar y el objetivo es acabar de la mejor manera. Si no se consigue esa meta, intentaré hacerlo lo mejor posible y pensar en el año que viene".