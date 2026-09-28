Davidovich, después de meterse en la final: "He empezado un poquito más nervioso"

"Él [Basilashvili] ha empezado muy agresivo, obviamente me lo esperaba. He empezado un poquito más nervioso, he tenido alguna 'chance' en el primer set, pero él ha sacado muy bien. Después, en el segundo, he intentado mantener mi saque, después me ha roto otra vez...", añadió.

El malagueño, número 28 de la clasificación ATP, necesitó tres sets (4-6, 6-4, 6-3) para superar al georgiano, que venía de las rondas previas y no había cedido ninguna manga en todo el torneo, a pesar de cruzarse con tenistas como Jenson Brooksby o Botic van de Zandschulp.

"Ha sido un partido bastante intenso. Sabía que hoy no iba a ser de mucho 'rally', iba a ser más de tres o cuatro golpes. Siempre con el espíritu de luchar e intentar tener la siguiente oportunidad", apuntó.

Davidovich se metió en la segunda final ATP que alcanza esta temporada después de la del torneo de Mallorca, en junio, en la que consiguió su primer título. Su rival saldrá de la semifinal entre el polaco Hubert Hurkacz, número 46 del mundo, y el canadiense Denis Shapovalov, que ocupa el puesto 50 de la clasificación.

"Con Hurkacz hemos entrenado varios días en Mónaco antes de venir aquí, obviamente nos conocemos más. 'Shapo' es un jugador muy talentoso, muy agresivo, que no sabes por dónde te va a tirar. Cualquiera de los dos va a ser una gran batalla", terminó.

Davidovich regresaba a las pistas en este torneo de Chengdú después de estar sin jugar en el circuito profesional desde su derrota en los cuartos de final del Abierto de Umag (Croacia), el 16 de julio, por problemas en la espalda.