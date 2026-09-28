Gauff, "sin expectativas" en Pekín y con la vista puesta en 2027

Campeona en Pekín en 2024 y semifinalista en 2023 y 2025, Gauff dijo que tampoco en sus anteriores visitas esperaba llegar lejos.

"No sé por qué siempre me va bien aquí, pero siempre llego a este torneo sin expectativas. Quizá por eso me ha ido bien", señaló en la rueda de prensa previa al torneo.

La cuarta jugadora del 'ranking' mundial explicó que, terminados los cuatro torneos del Grand Slam, siente que "gran parte de la presión ha desaparecido".

Cree que esa menor exigencia la ayuda a competir más relajada en el tramo final de la temporada.

Gauff afirmó que intenta tomarse estas semanas como "un mes de preparación para el año que viene".

Quiere arriesgar algo más en sus golpes y jugar de forma más agresiva, además de aumentar el porcentaje de primeros saques que entran, ya que suele ganar muchos puntos cuando consigue meterlos.

Tras el Abierto de Estados Unidos descansó unos cinco días antes de volver a entrenarse. En Pekín, donde parte como tercera cabeza de serie y está exenta de la primera ronda, debutará ante la ganadora del partido entre la colombiana Camila Osorio (n.66) y la tailandesa Lanlana Tararudee (n.63).