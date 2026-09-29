Carla Suárez renueva como seleccionadora española de tenis hasta 2029

Según anunció la Real Federación Española de Tenis, Suárez y el presidente federativo, Miguel Díaz Román, han formalizado este acuerdo en la sede federativa en Barcelona.

La renovación llega después de que la extenista de Las Palmas de Gran Canaria clasificara a la selección para las semifinales de la Billie Jean King la semana pasada en China, donde las españolas cayeron ante la República Checa, a la postre campeona ante Ucrania.

Desde 2008 no entraba España en unas semifinales de esa competición por equipos.

La extenista canaria tomó el relevo de Anabel Medina en 2025. En los dos primeros años que ha estado al frente del combinado nacional consiguió clasificar al equipo para las series finales de la Billie Jean King Cup en la ciudad china de Shenzhen, situándolo entre los ocho mejores del mundo.

"Estoy muy contenta por la confianza del presidente y de su equipo. Para mí, también, ha sido una prioridad la confianza que me han mostrado las jugadoras, y estoy contenta de verlas evolucionar y del compromiso" que tienen con el equipo, explicó Suárez en una nota de prensa de la Federación.

Por su parte, Díaz, según la misma fuente, señaló: “Tener a una capitana del nivel de Carla no es fácil. Para nosotros es una suerte porque fue top diez como jugadora, y transmite al equipo esa tranquilidad y esa sapiencia tenística que ella tiene. Para una capitanía es algo importante, además del respeto que tienen las jugadoras hacia ella”.