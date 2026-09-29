Davidovich: "Ganar en Mallorca me hizo soltar la mala energía que tenía"

"Ganar en Mallorca me hizo soltar la mala energía que tenía, y ya sé cómo lidiar con la presión en los momentos ajustados. Sabía que tendría mi oportunidad y he seguido. Al final he tenido algo de suerte y estoy muy contento de cómo he rendido hoy", añadió el malagueño, número 28 del mundo.

Es el segundo título de su carrera después del de Mallorca, también de nivel 250. Antes, había disputado cinco finales de torneos ATP (Montecarlo, Delray Beach, Acapulco, Washington y Basilea), y en todas había sido derrotado.

En Chengdú, Davidovich, segundo cabeza de serie en su debut en el abierto chino, se impuso en la final ante el polaco por 6-4, 7-6(7). En el desempate definitivo, salvó los tres puntos de set de los que dispuso Hurkacz.

"No es fácil describir el 'tie break', él estaba sacando muy bien, yo he tenido mi oportunidad cuando he roto en el 6-5. Tenía la esperanza de seguir luchando y ganar el título. No ha sido fácil, ha sido muy ajustado", reconoció.

Este torneo suponía su regreso a las pistas después de meses sin competir, desde Umag (Croacia), en julio, por unas molestias en la espalda. "Hicimos un gran esfuerzo para volver más fuertes y estar al mejor nivel de rendimiento que podíamos", terminó.