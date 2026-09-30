Alcaraz asegura en Tokio que su muñeca "mejora cada día" y solo necesita acumular partidos

"Estoy entrenando bien. Diría que mejora cada día. Lo único que necesito es acumular partidos y entrar en el ritmo de la competición, así que tengo muchas ganas de hacer eso", dijo el murciano en respuesta a una pregunta sobre el estado de su muñeca.

Alcaraz explicó que su cuerpo está respondiendo bien a los desafíos del último mes y medio, desde que volvió a la competición en el Abierto de Estados Unidos tras varios meses lesionado.

El tenista, que aspira a revalidar su victoria en el torneo de Tokio de 2025, debutará en la competición enfrentándose al estadounidense Alex Michelsen, aunque la organización todavía no ha anunciado la fecha o la hora del encuentro.

El murciano aseguró que este año hay "grandes jugadores" en el campeonato, y apuntó en particular a Arthur Fils (n.9) y a Taylor Fritz (n.12).

"Si me enfrento a ellos significa que soy parte del torneo, así que tengo ganas de eso", explicó.

Fritz disputará su primer partido contra el español Jaume Munar (n.64), que logró clasificarse para la competición este martes, mientras que Fils se enfrentaba este miércoles a su compatriota Luca Van Assche (n.43).

Durante la rueda de prensa en el capitalino Ariake Coliseum, Alcaraz también reiteró sus quejas sobre lo apretado del calendario de torneos de la Federación Internacional de Tenis, aunque rechazó las peticiones de algunos jugadores para reducir el número de mangas en los campeonatos de Grand Slam.

"Estaríamos matando el legado de los Grand Slam (...). Hemos estado jugando al mejor de cinco en los Grand Slam desde el comienzo, y creo que eso es lo que hace que esos torneos sean diferentes y especiales", explicó.

El murciano destacó igualmente que ganar el Abierto de Australia, en febrero de 2026, y conseguir así los cuatro títulos de Grand Slam fue "un sueño hecho realidad".