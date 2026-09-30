Fritz, antes de enfrentarse a Munar en Tokio: "Es un jugador muy complicado"

"Sí, creo que será difícil, pienso que es un jugador muy complicado", afirmó Fritz en una rueda de prensa desde el capitalino Ariake Coliseum, en la que consideró que el tenista español tiene un "muy buen saque" pero "muy subestimado", y que juega muy bien a la defensiva.

"Siento que coloca la pelota en lugares difíciles", zanjó Fritz. Munar logró una plaza en el torneo al imponerse el martes al estadounidense Alexandar Kovacevic (n.79) en la segunda ronda de la clasificación.

El estadounidense se ha impuesto en las dos ocasiones que ha jugado contra Munar, la primera en 2022 en el Masters 1000 de Indian Wells, y de nuevo mucho más recientemente en la última United Cup.

El torneo de Tokio de tenis arrancó este miércoles con el español Carlos Alcaraz (n.3 ATP), campeón de la edición de 2025, como primer cabeza de serie y que comenzará su defensa del título enfrentándose al estadounidense Alex Michelsen (n.34), aunque la organización todavía no ha anunciado la fecha o la hora del encuentro.