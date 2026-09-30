Khachanov vuelve a frenar a Auger-Aliassime y lo elimina en Pekín

El encuentro duró una hora y trece minutos sobre la pista dura de la central Diamond del Centro Nacional de Tenis de Pekín, en una jornada nublada.

Khachanov construyó su victoria sobre la solidez de su servicio, con el que no concedió ninguna oportunidad de rotura, y el castigo al segundo saque del canadiense, que solo ganó tres de los quince puntos que disputó con él.

El ruso rompió en el segundo juego y confirmó la ventaja con un turno de servicio en blanco para situarse 3-0. Auger-Aliassime estabilizó después sus juegos de saque, pero apenas inquietó al resto a su rival, que cerró la primera manga en 31 minutos con otro juego en blanco.

En el segundo set, Khachanov volvió a adelantarse con una rotura en el tercer juego y mantuvo el control del marcador. El canadiense conectó nueve saques directos durante el encuentro, pero no encontró una vía para recuperar la desventaja.

Khachanov culminó su actuación con una última rotura en blanco y amplió a 4-2 su ventaja en el historial entre ambos.

Semifinalista en Pekín en 2019 y en el último Abierto de Estados Unidos, el ruso avanzó a los octavos de final y dejó al torneo sin su segundo favorito en la jornada inaugural.