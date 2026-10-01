Báez cede ante Shang y deja a Francisco Cerúndolo como único argentino en Pekín

El encuentro duró dos horas y 43 minutos sobre la pista dura de la Moon del Centro Nacional de Tenis de Pekín, en una jornada despejada y ante una afluencia que llevó a la organización a habilitar una sola entrada para controlar el acceso del público.

La expectación por el jugador local, de 21 años, encontró respuesta en un partido con diez roturas y alternativas hasta el último juego, en el que Báez salvó dos bolas de partido antes de ceder.

El argentino comenzó recuperándose de un quiebre que permitió a Shang adelantarse 3-1. Igualó después 3-3 y resistió otra oportunidad de rotura con 5-5, antes de llevarse la manga al resto en su primera bola de set.

El chino volvió a tomar ventaja en el segundo parcial, nuevamente con una rotura para el 2-1, pero esta vez logró sostenerla. Salvó dos ocasiones de quiebre con 3-2 y otra con 4-3, en sendos juegos de doce puntos, y añadió una segunda rotura para forzar la manga definitiva.

Báez trató de recuperar el mando en el tercero. Después de levantar tres bolas de rotura en un turno de catorce puntos, quebró en blanco para adelantarse 2-1, aunque Shang respondió inmediatamente.

El intercambio de golpes se prolongó cuando el chino alcanzó el 5-3 y dispuso del servicio para cerrar. Báez recuperó el quiebre e igualó 5-5, pero no consiguió completar la reacción.

Shang ganó en blanco su siguiente turno y volvió a presionar al resto hasta convertir su tercera bola de partido, después de que el argentino neutralizara las dos anteriores.

El triunfo es el primero del chino en Pekín tras tres eliminaciones consecutivas en primera ronda y permite que, por primera vez, dos jugadores de su país alcancen los octavos en una misma edición, junto a Bu Yunchaokete (n.104).

La derrota deja a Francisco Cerúndolo (n.22) como único superviviente de los cinco argentinos que comenzaron el torneo.