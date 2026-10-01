El argentino Etcheverry cae ante Tsitsipas en la primera ronda del torneo de Tokio

El argentino Etcheverry cae ante Tsitsipas en la primera ronda del torneo de Tokio

Tokio, 1 oct (EFE).- El tenista argentino Tomás Martín Etcheverry (n.30) cayó este jueves ante el griego Stefanos Tsitsipas (n.44) en la primera ronda del torneo de Tokio, que comenzó a disputarse el miércoles y durará hasta el martes de la semana que viene.