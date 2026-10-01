El español Alejandro Davidovich cae ante Berretini en la primera ronda del torneo de Tokio

Berrettini se impuso en tres mangas por 6-1, 6-7 y 4-6, en un partido que duró dos horas y veinte minutos, que supo darle la vuelta a un encuentro que arrancó con un dominio abrumador del tenista español.

La segunda manga ofreció una batalla mucho más equilibrada en la que ninguno de los dos jugadores cedió su saque, y el italiano tiró de temple para convertir el 6-6 en punto de set y cerrar la manga por 7-6.

En el tercer y definitivo parcial, Berrettini tomó la delantera y encadenó juegos hasta certificar su remontada.

Davidovich llegó a Japón recién coronado en el Chengdu Open, en el que se impuso en la final al polaco Hubert Hurkacz por 6-4 y 7-6, cosechando el segundo trofeo de su carrera y, junto con el de Mallorca en julio, de la temporada.

Enfrascado en su gira asiática, el jugador de 27 años reapareció además en el ATP 250 de Chengdu tras más de dos meses fuera del circuito debido a una lesión en la espalda.

Davidovich y Berretini ya se habían enfrentado en dos ocasiones previas, la primera en 2021 durante el Masters 1000 de Montecarlo con una victoria para el malagueño, de la que el italiano se resarció en el US Open un año más tarde.

El torneo de Tokio arrancó el miércoles con el español Carlos Alcaraz (n.3 ATP), campeón de la edición de 2025, como primer cabeza de serie. Este jueves se aseguró el pase a octavos al derrotar en un partido muy igualado al estadounidense Alex Michelsen (n.34), mientras que el español Jaume Munar (n.64 ATP) se impuso al estadounidense Taylor Fritz (n.12).