Munar se impone al estadounidense Fritz y avanza a octavos Tokio

Munar venció a Fritz por 6-7, 6-4 y 6-3, en una contienda que duró casi tres horas.

El juego estuvo muy igualado hasta el último set, cuando el balear cogió carrerilla y logró poner a Fritz contra las cuerdas con bolas medidas y bien colocadas.

Munar logró una plaza en el torneo al imponerse el martes al estadounidense Alexandar Kovacevic (n.79) en la clasificación, y se enfrentará al portugués Jaime Faria (n.61) en la ronda de 16.

El torneo de Tokio de tenis arrancó el miércoles con el español Carlos Alcaraz (n.3 ATP), campeón de la edición de 2025, como primer cabeza de serie y que comenzará su defensa del título enfrentándose este jueves al estadounidense Alex Michelsen (n.34).