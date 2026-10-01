Tiafoe derrota en dos sets a Nishikori en la despedida del japonés

Tiafoe derrota en dos sets a Nishikori en la despedida del japonés

Tokio, 1 oct (EFE).- El tenista estadounidense Frances Tiafoe (n.8) arrolló este jueves al japonés Kei Nishikori (n.436) para avanzar a la segunda fase del torneo de Tokio, poniendo fin a la que será la última aparición profesional ante su público del nipón, que anunció su retirada el pasado abril.