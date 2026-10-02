A partir de 2027 se igualarán los premios en todos los WTA1000

Esto implicará que los torneos de esta categoría recibirán los mismos premios en metálico que los Masters 1000, su contrapartida masculina. De este modo, el torneo de Roma, el de Cincinnati y el de Canadá, los últimos que aún ofrecían premios diferentes en sus vertientes masculina y femenina, comenzarán en 2027 a entregar los mismas cantidades a los tenistas.

Además, la WTA también ha confirmado que a partir del año que viene las tenistas tendrán que jugar menos torneos de forma obligatoria. Es decir, las top 50 solo tendrán que jugar cuatro WTA 500 en lugar de los seis actuales, mientras que también podrán reempalzar el peor resultado de los WTA100 por el resultado de un WTA 500 o un WTA 250, a la hora de componer los puntos de su ranking.

En el anuncio de la WTA también se ha comunicado el calendario de 2027, incluyendo los torneos de Oriente Medio, en Emiratos Árabes Unidos y Catar, que están en peligro por los conflictos de la región.