El francés Jacquet supera al italiano Darderi y será el rival de Munar

Jacquet, 86 de la clasificación ATP, se impuso por 6-3 y 7-6 (5) en una hora y 30 minutos de un partido en el que solamente hubo una rotura de servicio, en la primera manga, con la que el galo encaminó el triunfo.

La victoria le permite alcanzar por primera vez unos cuartos en un torneo de categoría 500, ya que su tope habían sido las semifinales en Hangzhou (China) la semana pasada y los cuartos en Metz 2025.

Previamente, Munar se había convertido en el primer cuartofinalista del torneo nipón al superar al portugués Jaime Faria por un doble 6-1.