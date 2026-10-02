Medvedev se apoya en su saque y deja a Pekín sin españoles tras vencer a Carreño

El encuentro duró una hora y 22 minutos sobre la pista dura de la central Diamond del Centro Nacional de Tenis de Pekín, en una jornada de cielos despejados pero sin las altas temperaturas del día anterior.

Carreño, procedente de la previa y único español en el cuadro masculino, encontró pocas vías para inquietar a un Medvedev que terminó con doce saques directos y ganó el 88 % de los puntos disputados con su primer servicio.

El gijonés resistió las primeras acometidas al resto, pero cedió en el quinto juego, cuando encadenó errores con una dejada, un revés y una derecha que permitieron al ruso adelantarse 3-2.

Medvedev consolidó la ventaja con un turno en blanco, cerrado con un 'ace' a 207 kilómetros por hora, y mantuvo el control hasta llevarse la manga con otro saque directo. Apenas perdió cinco puntos con su servicio y no concedió ninguna oportunidad de rotura.

Carreño buscó una respuesta más agresiva en el segundo parcial, con subidas a la red, y dispuso de su mejor ocasión cuando ganaba 2-1.

En ese cuarto juego protagonizó una de las jugadas más vistosas del encuentro. Alcanzó una pelota corta, levantó un globo y todavía llegó al remate del ruso para superarlo con un golpe paralelo.

La resistencia le abrió tres oportunidades de quiebre, pero Medvedev las anuló. Salvó la segunda con una dejada y una subida a la red, y la tercera con un 'ace', antes de añadir otro saque directo y conservar el servicio tras una derecha fuera del español.

La ocasión perdida marcó el desenlace. El ruso rompió inmediatamente después, cerró su siguiente turno con una dejada y añadió otro quiebre para el 5-2. Sentenció en blanco, en su primera bola de partido.

Medvedev, tercer favorito y campeón de Hangzhou esta semana, encadena cinco victorias y se enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff (n.59). Carreño sigue sin ganar en Pekín desde sus cuartos de final de 2016.