Munar domina a Jaime Faria y pasa a cuartos del torneo de tenis de Tokio

El balear venció por 6-1 y 6-1 a Faria, en un partido que duró apenas una hora y tres minutos, en la pista dura del Ariake Coliseum de la capital japonesa.

Munar deberá enfrentarse en cuartos al ganador del duelo entre el francés Kyrian Jacquet (n.86) y el italiano Luciano Darderi (n.19), programado para la tarde de este viernes.

Por su parte, Alcaraz, que busca revalidar su título como campeón del torneo ATP 500 en 2025, se enfrentará en octavos al italiano Matteo Arnaldi (n.37), en un encuentro que aún no ha sido programado, tras vencer este jueves al estadounidense Alex Michelsen (n.34) en un partido largo y muy igualado.