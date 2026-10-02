Tenis
02 de octubre de 2026 a la - 01:55

Munar domina a Jaime Faria y pasa a cuartos del torneo de tenis de Tokio

Imagen sin descripción

Tokio, 2 oct (EFE).- El español Jaume Munar (número 64 del ranking ATP) dominó este viernes al portugués Jaime Faria (número 61) en los octavos de final del torneo de tenis de Tokio, asegurando su pase a cuartos y sentando las bases de un posible duelo con Carlos Alcaraz (n.3) en semifinales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El balear venció por 6-1 y 6-1 a Faria, en un partido que duró apenas una hora y tres minutos, en la pista dura del Ariake Coliseum de la capital japonesa.

Munar deberá enfrentarse en cuartos al ganador del duelo entre el francés Kyrian Jacquet (n.86) y el italiano Luciano Darderi (n.19), programado para la tarde de este viernes.

Por su parte, Alcaraz, que busca revalidar su título como campeón del torneo ATP 500 en 2025, se enfrentará en octavos al italiano Matteo Arnaldi (n.37), en un encuentro que aún no ha sido programado, tras vencer este jueves al estadounidense Alex Michelsen (n.34) en un partido largo y muy igualado.