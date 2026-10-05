De Miñaur alcanza la final de Pekín tras la retirada de Hurkacz por lesión

El encuentro duró una hora y once minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, donde el australiano alcanzó su tercera final de la temporada y la décima de su carrera en un ATP 500.

De Miñaur se enfrentará este martes al vencedor de la otra semifinal, entre el serbio Novak Djokovic (n.11), que acumula 32 victorias sin derrotas en el torneo, y el ruso Daniil Medvedev (n.6), campeón la semana pasada en Hangzhou (China).

El australiano tomó el mando desde el comienzo. Entró en pista para atacar con la derecha, alargó los intercambios y provocó los errores de Hurkacz, que cedió sus dos primeros turnos de servicio. Dos roturas y un saque conservado en blanco permitieron a De Miñaur adelantarse 4-0.

El polaco encontró después apoyo en su servicio y reaccionó cuando su rival sacaba para cerrar la manga con 5-2. En un juego prolongado, salvó una bola de set con un resto paralelo y recuperó una de las roturas.

Hurkacz sostuvo su siguiente turno para acercarse al 5-4, pero De Miñaur frenó la remontada con una derecha paralela ganadora que cerró el parcial.

La presión del australiano continuó en la segunda manga. Buscó los pies de Hurkacz cuando este subía a la red y lo superó con un revés cruzado antes de conseguir la rotura para el 2-1, que consolidó en blanco.

El polaco mostraba cada vez más dificultades para desplazarse. Todavía resistió un juego de dieciocho puntos para conservar su servicio y reducir la distancia a 3-2, ayudado por varios saques directos, pero terminó retirándose.

Sus ocho 'aces', frente a los tres de De Miñaur, no compensaron las dificultades al resto. El australiano ganó los diez puntos que disputó con su primer servicio en el segundo set y apenas cedió uno al saque durante ese parcial.

De Miñaur suma cuarenta victorias esta temporada y buscará su segundo título del año, después de Rotterdam, mientras Hurkacz se quedó sin encadenar otra final tras la disputada la semana pasada en Chengdu (China), en la que sucumbió ante el español Alejandro Davidovich Fokina.