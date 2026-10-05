Djokovic llega a la final tras descalificación de Medvedev y Gauff frena a promesa local

La jornada sobre las pistas duras de Pekín dejó una final masculina entre Djokovic y el australiano Alex de Miñaur (n.9) y mantuvo las candidaturas de Gauff, la polaca Iga Swiatek (n.9) y la campeona olímpica china Zheng Qinwen (n.54).

Djokovic dominaba por 7-5 y 5-3 después de dos horas y 17 minutos en la central Diamond cuando Medvedev golpeó una pelota que alcanzó a un aficionado, después del punto que dejó el marcador en 15-15 en el noveno juego del segundo set.

El serbio había salvado dieciséis de las dieciocho oportunidades de rotura de su adversario. Sumó su victoria número 33 sin derrotas en Pekín, aseguró su regreso al top diez y alcanzó su final número 146, igualando a Ivan Lendl en el tercer puesto de la era Open.

Medvedev aseguró que fue "un accidente al cien por cien". Djokovic lamentó lo ocurrido y recordó su descalificación en el Abierto de Estados Unidos de 2020 por un pelotazo a una juez de línea. "Conozco esa sensación", afirmó.

A sus 39 años, será el finalista de mayor edad en un ATP 500 desde la creación de la categoría en 2009 y buscará el título ante De Miñaur, que avanzó tras la retirada del polaco Hubert Hurkacz (n.34), cuando ganaba por 6-4 y 3-2.

El australiano alcanzó su tercera final de la temporada en una hora y once minutos. Se adelantó 4-0 y frenó la reacción de Hurkacz antes de que el polaco se retirara por una distensión en el aductor, según confirmó la organización.

Gauff, tercera favorita y campeona en 2024, derrotó a Sun por 7-5 y 6-1 en una hora y treinta minutos. La china, de 16 años, sostuvo el pulso hasta el 5-5 del primer set, pero perdió precisión y serenidad ante la presión de la estadounidense.

Gauff buscará los cuartos ante la belga Elise Mertens (n.19), vencedora de la letona Jelena Ostapenko (n.32) por 6-2, 3-6 y 6-3.

Swiatek, campeona en 2023, remontó ante la croata Donna Vekic (n.40), que dominaba por un set y 5-2, hasta imponerse por 4-6, 7-6(5) y 6-2 en dos horas y 41 minutos. Su próxima rival será la estadounidense Iva Jovic (n.13).

Zheng superó a la checa Marie Bouzkova (n.27) por 7-6(3), 4-6 y 7-5 en dos horas y 56 minutos, con una rotura en el último juego. Se enfrentará a la armenia Alina Charaeva (n.118), verdugo de Elena Rybakina (n.1).

Sin hispanohablantes en individuales, Cristina Bucsa mantuvo la participación española en dobles junto a Nicole Melichar-Martinez al superar a Ekaterina Alexandrova y Fanny Stollar por 4-6, 7-6(5) y 12-10.

La mexicana Giuliana Olmos y la estonia Ingrid Neel quedaron eliminadas ante Erin Routliffe y Aldila Sutjiadi por 6-4 y 7-6(5).

Bucsa y Melichar-Martinez jugarán este martes ante Ellen Perez y Demi Schuurs, en una jornada con la final individual masculina a las 19:00 horas locales (11:00 GMT) y el duelo femenino entre Karolina Muchova (n.8) y Naomi Osaka (n.17).