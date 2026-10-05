Munar, tras su semifinal contra Alcaraz: "En España gozamos de un nivel espectacular"

"La realidad es que gozamos ahora de un nivel tenístico en España espectacular, una suerte creo para el torneo poder contar con este cartel de jugadores españoles. Y creo que todos ellos destacan por un juego similar, un juego muy agresivo y dominante", aseguró el balear en una entrevista tras el partido.

Además de Munar y Alcaraz, otros dos españoles (Rafael Jódar y Alejandro Davidovich Fokina) han competido este año en el torneo de Tokio, cuya final disputará este martes el murciano frente al checo Jiri Lehecka (n.19).

Munar, a pesar de estar "algo cabreado" por perder la semifinal contra el tenista de El Palmar (Murcia), dijo que Alcaraz tiene "tenis de sobra para llevarse este torneo y muchísimos más".

El tenista de Santanyí consiguió este lunes arrebatarle la primera manga al murciano, antes de sucumbir en los dos sets siguientes frente a un Alcaraz que no termina de encontrar la consistencia de antes de su lesión.

"Creo que las oportunidades que he tenido de mantenerme cerca en el marcador en el segundo y en el tercero al inicio de ambos no las he aprovechado nada. Él es verdad que cuando coge la dinámica positiva, pues es el jugador que es y en cuanto se relaja un poco y se pone por delante es muy peligroso", aseguró Munar.

Más allá de su derrota este lunes, el balear comenzó el torneo pisando fuerte, eliminando por 6-7, 6-4 y 6-3 al estadounidense Taylor Fritz (n.12), que partía como uno de los favoritos de la competición.

Munar dijo que recuerda ese partido con alegría. "Vencer a un jugador (..) de los mejores es algo siempre especial y para eso nos preparamos", destacó.

Para el resto de la temporada, el tenista aspira a disfrutar de los torneos que le quedan y mantener el nivel de la última semana, antes de sacar conclusiones y marcarse objetivos para el año que viene.

"Estaba por decidir aún si seguía jugando este año o no por unos problemas que he arrastrado físicamente. Por suerte, parece que han quedado atrás. Estoy reencontrándome con un buen tenis y lo único que quiero estos cuatro cinco torneos que me queden es disfrutar y poder mantener el nivel que tenía esta semana", explicó.

Aunque admitió que todavía le queda un poco para estar en su pico de forma, Munar confía en ir mejorando poco a poco, y explicó que poder irse de Tokio con tantos partidos seguidos a las espaldas es algo que cualquier deportista quiere.

"Creo que de aquí nos vamos con un saco de cosas positivas más allá de la derrota de hoy", concluyó.