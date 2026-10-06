Cash y Glasspool dan a Gran Bretaña su primer título de dobles en Pekín

El encuentro duró una hora y 18 minutos sobre la pista dura de la central Diamond, en una tarde despejada y con unas gradas sin llenar, a la espera del plato fuerte de la jornada: la final individual entre el serbio Novak Djokovic (n.11) y el australiano de origen hispano-uruguayo Alex de Miñaur (n.9).

Los segundos favoritos decidieron la primera manga en los puntos decisivos, que sustituyen a las ventajas cuando el marcador llega a iguales. Así consiguieron la única rotura para el 2-0, salvaron una oportunidad de quiebre en el juego siguiente y cerraron el parcial, pese a que ambas parejas ganaron veinticinco puntos.

Arends y Pel respondieron con un arranque similar. Rompieron para el 2-0, ampliaron la distancia hasta el 3-0 y protegieron su ventaja al salvar una bola de rotura con 4-1. No perdieron ninguno de los cuatro puntos disputados con segundo saque y forzaron el superdesempate.

La igualdad se sostuvo hasta el 3-3. Cash y Glasspool ganaron cinco de los seis puntos siguientes para adelantarse 8-4 y, aunque los neerlandeses recortaron hasta el 8-6, remataron con dos puntos consecutivos.

Los británicos solo cedieron un punto al servicio en el desempate y levantaron el trofeo pese a terminar con menos puntos ganados en el partido, 53 frente a 57.

Campeones de Wimbledon en 2025, sumaron su undécimo título juntos y el tercero de la temporada, después de Barcelona y Washington, todos de categoría ATP 500.