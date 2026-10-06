Djokovic corona su regreso a Pekín y Muchova sobrevive a Osaka

La final masculina duró una hora y 14 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, donde Djokovic ganó el primer set por 7-6(3) antes de que una lesión en el muslo izquierdo obligara a De Miñaur a retirarse tras ganar el primer juego del segundo parcial.

Ninguno cedió su saque durante la primera manga. El australiano sostuvo los intercambios y exigió al serbio hasta el desempate, pero no pudo continuar después de recibir tratamiento en los vestuarios.

Djokovic cerró su regreso once años después con 34 victorias sin derrotas en el torneo y el título número 102 de su carrera, a uno de Roger Federer. A sus 39 años, estrenó su palmarés de 2026 y prolongó a veintiuna temporadas consecutivas su récord de años con al menos un trofeo.

La conquista también le aseguró el ascenso al octavo puesto mundial y le permitió adelantar a De Miñaur en la carrera hacia las Finales ATP de Turín. Después aseguró que volverá a Pekín, aunque todavía no sabe "en qué papel".

En dobles, Julian Cash y Lloyd Glasspool (ambos n.15 de la especialidad) se convirtieron en la primera pareja íntegramente británica campeona en Pekín al vencer a los neerlandeses Sander Arends (n.44) y David Pel (n.45) por 6-3, 3-6 y 10-6.

Muchova resolvió el duelo más disputado del cuadro femenino al imponerse a Osaka por 7-5, 1-6 y 7-6(7) en dos horas y 54 minutos sobre la Lotus.

La checa remontó un 4-1 en el primer set y un 3-1 en el tercero, pero tuvo que esperar a su novena oportunidad para cerrar el partido con una volea corta de revés. En cuartos se enfrentará a su compatriota Nikola Bartunkova (n.34), vencedora de la austriaca Sinja Kraus (n.95) por 6-0, 4-6 y 6-3.

El otro cruce definido este martes enfrentará a las rusas Mirra Andreeva (n.5) y Ekaterina Alexandrova (n.28). La pupila de Conchita Martínez derrotó a la ucraniana Daria Snigur (n.46) por un doble 6-2, el mismo resultado con el que Alexandrova eliminó a la checa Linda Noskova (n.6), finalista de la pasada edición.

Este miércoles se completarán los octavos, con los duelos entre Coco Gauff (n.4) y Elise Mertens (n.19), Iga Swiatek (n.9) e Iva Jovic (n.13), Zheng Qinwen (n.54) y Alina Charaeva (n.118), y Elina Svitolina (n.8) y Ann Li (n.29).

Cristina Bucsa se despidió también del cuadro de dobles junto a la estadounidense Nicole Melichar-Martinez. Cayeron ante la australiana Ellen Perez y la neerlandesa Demi Schuurs por 7-6(3), 1-6 y 10-8, una derrota que puso fin a la participación española en esta edición.