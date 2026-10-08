McEnroe: "Alcaraz y Jódar deben intentar seguir los pasos de Nadal"

McEnroe, de 67 años, es una leyenda del tenis mundial. Ganó cuatro veces el Abierto de Estados, tres Wimbledon y fue finalista de Roland Garros, alcanzando once finales y diecinueve semifinales de Grand Slam a nivel individual.

El extenista estadounidense, de viaje en España, ejerció de capitán del primer Masters inclusivo de Fundación Sanitas en Madrid junto a la argentina Gabriela Sabatini y opinó del nivel actual de juego de los tenistas españoles.

"Rafa Jódar está muy bien, solo necesita un poco de descanso. Ha tenido una progresión muy rápida y veremos qué pasa en los próximos años. En general, el tenis español está en un momento excelente. España tiene una historia muy grande de tenis y siempre ha producido grandes jugadores", dijo McEnroe, durante su presencia en el torneo celebrado en la Caja Mágica de Madrid.

"Carlos Alcaraz es muy buen jugador, muy completo, y Jódar también está jugando ahora muy bien. En América tenemos que estudiar lo que está pasando en España un poco más atentamente porque antes tenían a Rafa Nadal, ahora a Carlos Alcaraz y Rafa Jódar y nosotros necesitamos mejores jugadores". señaló.

"Todos esperamos que después de la etapa de Nadal, Alcaraz tenga buena suerte con las lesiones y esté disponible los próximos diez años. Sería increíble. Y Rafa Jódar tiene mucho que vivir. Digo lo mismo que Carlos. Los dos deben intentar seguir los pasos de Rafa Nadal", apuntó McEnroe, que dio su punto de vista acerca de la Copa Davis en Bolonia.

"Si Carlos Alcaraz juega la fase final de la Copa Davis, España sería un favorito al título", apuntó.