Sabatini: "He quedado alucinada con el Santiago Bernabéu"

Gabriela Sabatini visitó el Santiago Bernabéu como embajadora de las Jornadas de Deporte Inclusivo de la Fundación Sanitas. El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, recibió a la 'leyenda' del tenis, ganadora de 39 títulos, y la acompañó en el recorrido por el estadio.
"Me ha parecido espectacular el Santiago Bernabéu, ha sido increíble. Quedé alucinada con lo que es ese lugar. Es increíble lo que han hecho y toda la historia que tiene. Fue realmente una experiencia muy linda", dijo Sabatini, que capitaneó junto al estadounidense John McEnroe el primer Masters inclusivo de tenis en Madrid.
Sabatini también opinó sobre la decisión de los WTA 1000 de equiparar los premios económicos al de los Masters 1000 en 2027.
"Hace tiempo que se viene trabajando y pidiendo que haya igualdad de premios. Y sí, se está logrando a poquito. Cada vez se está consiguiendo más y ojalá se consiga del todo en 2027", comentó.