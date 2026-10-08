Sabatini: "He quedado alucinada con el Santiago Bernabéu"

Madrid, 8 oct (EFE).- La extenista argentina Gabriela Sabatini, ganadora del Abierto de Estados Unidos en 1990 y de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, declaró este jueves que quedó "alucinada" con su visita al Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, que le pareció "espectacular".

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