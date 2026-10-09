Rublev, subcampeón en 2023, cae en su debut en Shanghái por tercer año consecutivo

Rublev, que fue quinto mejor tenista del mundo en 2021 y que ahora se sitúa en el puesto número 23 del 'ranking' mundial, se enfrentaba por primera vez al nipón, de 20 años y muy por debajo (n.137) en esa lista.

Su mala racha sobre las pistas de Qizhong comenzó en 2024 ante el checo Jakub Mensik, y se prolongó en 2025 en su enfrentamiento ante otro japonés, Yoshihito Nishioka. Al igual que este año, había accedido directamente a segunda ronda al estar exento en la primera.