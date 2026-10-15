David Ferrer anuncia que dejará de ser capitán de España tras el 2026

"Quería anunciar que este será mi último año como capitán de Copa Davis, renunciando al año 2027", señala en redes sociales David Ferer, que agradece a los dirigentes y jugadores la posibilidad de dirigir al equipo español.

Ferrer, que como jugador ganó tres títulos de la Copa Davis, es capitán del equipo español desde el 2023. En noviembre afronta en Bolonia la fase final del presente año.

"Quiero agradecer a la RFET la oportunidad que me dio de cumplir uno de mis sueños, como es poder ser capitán de Copa Davis de mi país. También quiero dar las gracias a todos los jugadores y a todas las personas que me han acompañado durante esta aventura. Ha sido un privilegio compartir este camino con todos ellos", añade la nota.

El capitán español justifica su decisión en motivas "únicamente personales". "Los motivos de esta decisión son únicamente personales y responden al deseo de poder iniciar una nueva etapa", especifica en el comunicado el exjugador de 44 años.

"A partir de ahora, estoy únicamente motivado e ilusionado por poder guiar al equipo español a por otra Ensaladera. Tenemos por delante un reto muy bonito en Bolonia, donde, como siempre, solo ellos, los jugadores, volverán a ser los verdaderos protagonistas. ¡Gracias a todos y vamos a por ello!", concluye Ferrer que cerró su carrera como jugador, donde llegó a ser el tercero del mundo, con 27 títulos ATP, entre ellos una final de Meastros, en el 2007 y de Roland Garros, en el 2013.