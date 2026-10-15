Davidovich, agradecido por tener más tiempo de recuperación física de cara a la semifinal

"Estoy agradecido de tener un par de días más para que mi cuerpo se recupere mejor" para afrontar la semifinal, en la que se medirá al ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev, confirmado como número 1 del 'ranking' en 2026, y el noveno cabeza de serie del torneo, el australiano Alex de Miñaur.

En caso de que sea el primero, Davidovich aseguró ante los medios que se trataría de "una prueba más" para demostrar su nivel: "Son retos muy bonitos, para ver qué tengo que mejorar a nivel tenístico y a nivel mental. Y porque, al final, juegas para estos momentos, para ver dónde fallas contra los mejores del mundo".

Preguntado por los recientes problemas físicos de ambos posibles rivales -Zverev lleva todo el campeonato arrastrando molestias en un tobillo y De Miñaur se retiró de la final del Abierto de Pekín-, Davidovich descartó que eso le de una ventaja extra: en su opinión, el teutón "lidia muy bien con el dolor" y el australiano "no habría ganado todos estos partidos" si no estuviera totalmente recuperado.

Con el cuarto billete de su carrera para las semifinales de un Másters 1000, el malagueño prolonga su buena racha en China, donde se alzó con el Abierto de Chengdu al imponerse al polaco Hubert Hurkacz, al que volvió a ganar en Shanghái en un duelo en el que 'resucitó' tras un pésimo primer set. Todo esto, tras dos meses parado por una lesión de espalda.

"Me siento muy bien. La verdad es que (...) no sabíamos cómo íbamos a empezar desde Chengdu, cómo estábamos a nivel de tenis. A nivel físico sabíamos que habíamos hecho muy buen trabajo; venía desde Wimbledon jugando bien y no perdí esa confianza en mí mismo. Ahora mismo estoy con muchas ganas de seguir adelante, de darlo todo", reconoció.

Davidovich, que conserva la esperanza de convencer al capitán del equipo español para la Copa Davis, David Ferrer, para que lo incluya como quinto integrante del equipo para las finales, aseguró que va a "apretar los dientes para intentar acabar de la mejor manera posible" la temporada.