Zheng Qinwen vuelve al triunfo con las marcas a su lado

La vigente campeona olímpica volvió a ganar después de una operación de codo y meses de dificultades, aunque las empresas ya habían seguido comercializando productos vinculados a su imagen.

Las estimaciones de Forbes, las decisiones de sus patrocinadores y el análisis de especialistas muestran un negocio apoyado tanto en sus logros como en lo que todavía esperan de ella.

La diferencia entre la evolución deportiva y comercial aparece en las dos últimas listas de ingresos de tenistas de Forbes, que estimaron sus ganancias en pista en 5,1 millones de dólares en 2025 y 600.000 en 2026, mientras las actividades fuera de las competiciones pasaron de 21 a 22 millones.

El total descendió de 26,1 a 22,6 millones, según cálculos de doce meses anteriores a cada Abierto de Estados Unidos, antes de impuestos y comisiones, con ingresos comerciales redondeados al millón que incluyen patrocinios, apariciones y otras actividades.

“Invertir en una deportista es, en esencia, invertir en el valor que pueda aportar en el futuro”, explicó al diario local The Paper Zhang Qing, fundador de la consultora deportiva Key-Solution, quien señaló que las marcas consideran su edad, el nivel alcanzado y sus perspectivas, además de la clasificación inmediata.

Después de la operación de julio de 2025, Chagee, la cadena china de bebidas de té, elevó en octubre su categoría a representante global de marca y Turkish Airlines anunció otro acuerdo el 6 de febrero de 2026, ejemplos de actividad comercial durante su recuperación.

Las colaboraciones también generan productos asociados a su identidad, como los auriculares Beats Studio Pro en una combinación de colores propia, lanzados el 8 de junio de 2026 en un estuche inspirado en su signo del zodiaco chino y con un precio anunciado de 1.999 yuanes (unos 299 dólares o 266 euros)

Nike comercializa unas Vapor 12 con su nombre, cuyo diseño incorpora referencias a sus logros y unas alas añadidas al logotipo a petición de la jugadora, una participación personal que la empresa describe en su página del producto.

Estos artículos ofrecen una vía para mantener actividad comercial fuera de los resultados inmediatos, mientras Zhang considera importante que las marcas conserven el vínculo con la deportista y sus consumidores cuando no hay competiciones.

La evaluación tampoco depende únicamente de ganar, según el profesor de marketing Jing Fengjie, de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Este de China, quien explicó al diario National Business Daily que también cuentan la cantidad de público, la afinidad y la aceptación de la deportista.

Turkish Airlines situó su acuerdo dentro de su expansión en Asia-Pacífico, con una declaración de su entonces director comercial, Ahmet Olmuştur, sobre la “determinación, logros y perspectiva internacional” de Zheng.

La victoria de Pekín permitió activar esas relaciones, con mensajes de felicitación de más de diez marcas y una promoción de Chagee de un dos por uno para el 12 de octubre.

La promoción llegó a desbordar su sistema de pedidos, según reconoció la propia cadena, que se disculpó con los clientes y anunció que trabajaba para restablecer el servicio.

Chagee explicó que suele organizar promociones en momentos deportivos destacados y que también había ofrecido un dos por uno cuando Zheng alcanzó los cuartos del último Abierto de Estados Unidos.

El especialista en marcas Pang Rui ya advirtió en 2024 que su valor futuro dependería del “rendimiento deportivo tras los Juegos Olímpicos, los riesgos asociados a la cooperación comercial y el impacto de otras controversias en la opinión pública”.

La incertidumbre física tampoco desapareció con el título, pues Zheng se retiró del torneo de Wuhan el 12 de octubre por una lesión de hombro y explicó que, tras competir intensamente durante su regreso, necesitaba recuperarse.