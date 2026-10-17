João Fonseca anuncia que no volverá a competir hasta 2027

En un video divulgado en las redes sociales el jugador explicó que aún no se encuentra en las condiciones ideales para competir y que decidió poner en primer lugar la recuperación de una serie de lesiones que marcaron su temporada.

Fonseca ya había renunciado a la gira asiática con la intención de volver en Basilea y cerrar el año en el Masters 1000 de París, pero finalmente optó por no acelerar su retorno.

Su último partido fue el 14 de septiembre en la Copa Davis, en Río de Janeiro, donde venció al suizo Dominic Stricker.

Este año, el brasileño ganó 20 de los 33 encuentros disputados, sin alcanzar semifinales en torneos ATP, y sufrió problemas físicos en la espalda, el puño derecho, el abdomen y el hombro derecho.

Con la decisión de parar hasta 2027, se espera que cierre el año cerca del puesto 40 del ránking internacional, lejos del 24 que hasta ahora ha sido su mejor ubicación, lograda en 2025.