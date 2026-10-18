Davidovich, en "conversaciones" para ser el quinto elegido por Ferrer para la Copa Davis

"He hablado con David. Me ha felicitado todos estos partidos. La verdad es que hemos mantenido conversaciones. Obviamente, yo le he dicho que estoy dispuesto a ser el quinto jugador, que me tiene ahí para estar en el equipo", explicó el malagueño en rueda de prensa tras su victoria en la final del Másters 1.000 de Shanghái ante su compatriota Rafa Jódar.

Según la lista avanzada por la prensa deportiva española, Jódar sería precisamente uno de los cuatro jugadores por los que Ferrer ya se ha decidido, junto a Carlos Alcaraz, Marcel Granollers y Pedro Martínez, con una quinta plaza todavía por adjudicar, para la que también suenan Jaume Munar o Dani Mérida.

"Somos un equipazo, tenemos una probabilidad muy alta de ganar la Copa Davis. Obviamente yo le he dicho (a Ferrer) que sumaré mi granito de arena. Si me convoca, estaré ahí", agregó Davidovich.

'Foki' cierra su gira china con dos de los tres títulos de su carrera -todos ellos, logrados esta temporada-, al alzarse no solo con su primer Másters 1.000 sino también con el Abierto de Chengdu, donde se impuso en la final al polaco Hubert Hurkacz, al que también derrotó en Shanghái.